Ein Auto prallt auf glatter Straße gegen einen Baum. Im Wagen werden zwei Kinder verletzt.

Von dpa 31.01.2026, 16:48
Bei einem Autounfall werden zwei Kinder verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Autounfall werden zwei Kinder verletzt. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Bassum - Zwei Kinder sind bei einem Autounfall im Landkreis Diepholz verletzt worden. Der zwei Jahre alte Junge und das zehn Jahre alte Mädchen saßen im Auto eines Neunzehnjährigen, das auf eisglatter Straße in Bassum von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Das Mädchen wurde am Freitag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweijährige wurde leicht verletzt.