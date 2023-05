Belrieth - Bei einem Unfall auf der B89 im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto am Dienstagmittag von Belrieth Richtung Untermaßfeld. Dort soll sein Wagen aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr gefahren und dort mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammengeprallt sein. Anschließend fuhr das Auto des 19-Jährigen gegen die Leitplanke und rammte den entgegenkommenden Wagen einer 44 Jahre alten Fahrerin. Das Auto des 19-Jährigen überschlug sich daraufhin und blieb rechts neben der Straße auf dem Dach liegen.

Der 19-Jährige und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige und die 44-Jährige wurden bei dem Vorfall ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die B89 war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Zeuge berichtete, dass der 19-Jährige kurz vor dem Unfall versucht habe, zwei Autos zu überholen. Die Polizei ermittelte zu den Hintergründen und zum Unfallhergang.