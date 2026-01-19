Nach dem Brand der historischen Häuser im Erfurter Stadtkern hatten sich Einbrecher an den verbliebenen Gegenständen vergriffen. Die Polizei gibt neue Informationen zu den mutmaßlichen Tätern.

Erfurt - Vier Tatverdächtige stehen nach dem Einbruch in die stark beschädigten Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz im Fokus der Ermittler. Zwei Männer sowie zwei Frauen sollen am Sonntag laut Polizei Gegenstände aus den einsturzgefährdeten Gebäuden entwendeten haben. Beamte einer Streife hätten sie auf frischer Tat ertappt.

Die beiden 35-jährigen Frauen seien mittlerweile wieder auf freiem Fuß, hieß es. Ihre männlichen Begleiter im Alter von 40 und 41 Jahren befinden sich weiterhin im polizeilichen Gewahrsam. Eine Haft werde geprüft, hieß es. Außerdem laufen Ermittlungen aufgrund besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Das Diebesgut wurde in der Zwischenzeit an die Eigentümer zurückgegeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Betreten der Häuser lebensgefährlich ist. Der historische Gebäudekomplex wurde in der Silvesternacht von Pyrotechnik in Brand gesetzt. Mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner verloren daraufhin ihr Zuhause.