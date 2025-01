Erst am Montag wurde an zahlreichen Orten in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Nun wurden am bekannten Mahnmal in Berlin zwei Menschen verletzt und Kränze zerstört.

Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte soll am Abend ein Mann zwei Personen verletzt und mehrere dort abgelegte Kränze zerstört haben. Der 36-Jährige soll unter anderem mit Schlägen auf die zwei Menschen losgegangen sein und sie dadurch leicht verletzt haben, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte.

Der 36-Jährige wurde festgenommen. Weitere Hintergründe sind bislang noch unbekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Am Montag wurde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Vor 80 Jahren - am 27. Januar 1945 - befreiten sowjetische Soldaten das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im von der Wehrmacht besetzten Polen. Rund 1,1 Millionen Menschen wurden hier zwischen 1940 und 1945 erschossen, in Gaskammern ermordet oder starben an Hunger und Krankheiten - die meisten von ihnen waren Juden. In Gedenkstätten und an Denkmälern wurden Kränze und Blumen niedergelegt.