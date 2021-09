Berlin - Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein Autofahrer am Montagabend einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er und seine Beifahrerin verletzt wurden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 56-Jährige in Pankow zunächst gegen ein parkendes Auto und im Anschluss gegen einen Laternenmast. Seine 52-jährige Beifahrerin und er wurden in ein Krankenhaus gebracht.