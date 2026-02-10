weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Brände: Zwei Menschen bei Brand durch Rauchgas verletzt

In Bösel bricht in einem Badezimmer ein Feuer aus. Zwei Bewohner retten sich dank Rauchmelder, erleiden aber leichte Rauchgasverletzungen. Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Von dpa 10.02.2026, 07:01
Das Feuer war im Badezimmer eines Wohnhauses ausgebrochen. (Symbolbild)
Das Feuer war im Badezimmer eines Wohnhauses ausgebrochen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Bösel - Bei einem Wohnhausbrand in Bösel (Landkreis Cloppenburg) sind zwei Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Feuer sei gegen Mitternacht im Badezimmer des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner seien durch den Rauchmelder geweckt worden und hätten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Beim Verlassen des Hauses erlitten sie leichte Rauchgasverletzungen. 

Die Polizei geht von einem technischen Defekt eines elektrischen Geräts als Ursache des Feuers aus. Der Schaden wird auf etwas mehr als 10.000 Euro geschätzt.