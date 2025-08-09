Ein Mann gießt auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne - es kommt zu Verpuffungen. Zwei Gäste müssen behandelt werden.

Ein 41-Jähriger hat auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne gekippt. (Symbolbild)

Rhauderfehn - Bei Verpuffungen auf einer Feier im Landkreis Leer sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger hatte in Rhauderfehn Benzin in eine im Garten stehende Feuertonne gekippt, wie die Polizei mitteilte. Ein 38 Jahre alter Gast kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus. Eine 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Die Polizei leitete gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.