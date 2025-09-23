Meterhohe Flammen in einem Gewerbegebiet in Nortrup: In der Nacht brennt eine Firmenhalle nieder. Der Schaden ist immens - die Ursache bisher unklar.

Nortrup - Eine Firmenhalle in Nortrup im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht komplett niedergebrannt. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. In der Halle habe sich auch eine Einliegerwohnung befunden.

Ein Betreiber der Halle, in der Autoersatzteile gelagert worden seien, habe das Feuer am späten Montagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Es habe zudem eine Explosion gegeben. Da die Halle während des Löschens nicht betreten werden durfte, ist laut Polizeisprecher unklar, ob es sich bei der Explosion um Gasflaschen oder einen anderen Gegenstand handelte. Auch die Brandursache sei bisher nicht geklärt. „Wie es zum Brand kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen“, sagte der Sprecher weiter.