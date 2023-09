Nordhausen/Sonneberg - Bei zwei Unfällen mit Motorrädern sind in Thüringen am Wochenende vier Menschen verletzt worden. Im Kyffhäuserkreis verunglückten am Samstag ein 70 Jahre alter Motorradfahrer und seine 68 Jahre alte Sozia, wie die Polizei berichtete. Der Motorradfahrer bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 37 Jahre alte Motorradfahrerin verkehrsbedingt zwischen den Kreisverkehren Bretleben und Heldrungen abbremste und fuhr auf. Bei dem Sturz wurden der 70-Jährige und die 68-Jährige schwer verletzt.

Ebenfalls am Samstag stürzte ein Motorradfahrer auf der Straße zwischen dem fränkischen Schauberg und dem südthüringischen Jagdshof (Kreis Sonneberg). Kurz vor einer Kurve verlor der 19-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Fahrzeug rutschte in Richtung eines unbefestigten Parkplatzes in der Kurve und prallte gegen einen dort stehenden Radfahrer. Der Motorradfahrer wie auch der Fahrradfahrer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt. Der betreffende Straßenabschnitt ist als beliebte Motorradstrecke polizeilich bekannt. Es wurde bereits häufiger durch die Polizei auf die dortigen Gefahren für Motorradfahrer und Unbeteiligte hingewiesen, trotzdem wird die Strecke laut Polizei immer wieder genutzt, um die Geschwindigkeiten auszutesten.