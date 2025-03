Auf der Bundesstraße 213 kollidieren zwei Sattelzüge, ein Fahrer kommt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Was ist mit den Pferden auf einem der Transporter?

Lastrup - Bei einem Unfall zweier Sattelzüge auf der Bundesstraße 213 in Lastrup hat ein 36-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Er kam in der Nacht per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 36-Jährige war mit seiner Sattelzugmaschine samt Autotransportauflieger in Richtung Cloppenburg unterwegs, dabei geriet aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Sattelzug eines 55-Jährigen, der Pferde transportierte. Der Transporter des 36-Jährigen kam von der Straße ab. Wie es dem 55-Jährigen ging, war zunächst unklar. Die Pferde blieben unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an.