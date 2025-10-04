Nach einem Auffahrunfall in Oberharz am Brocken muss eine Motorradfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus. Kurze Zeit später: Erneut ein Motorrad-Unfall, bei dem die Fahrerin ums Leben kommt.

Hasselfelde - Eine 35 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall im Harz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 35-Jährige in einer Rechtskurve weggerutscht und in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommendes Auto habe nicht mehr ausweichen können. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 81 zwischen Hasselfelde und Ilfeld in der Nähe der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Nur zweieinhalb Stunden vorher hatte es auf der B81 bereits einen weiteren Unfall gegeben, bei dem eine 69-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden war. Laut Polizei war die Frau in der Nähe von Hasselfelde einem verkehrsbedingt haltenden Auto aufgefahren. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-jährige Autofahrer blieb der Polizei zufolge unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden entstanden. Die Bundesstraße 81 war nach Polizeiangaben zwischenzeitlich voll gesperrt.