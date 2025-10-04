Weißenfels - Ein explodierter Akku eines E-Bikes hat im Burgenlandkreis einen Großbrand in einem Wohnhaus ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer schnell auf das gesamte Gebäude über und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person sei leicht verletzt worden. Weitere Mieter seien nicht vor Ort gewesen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.