Wilsdruff - Zwei Männer sind bei einem Auffahrunfall bei Wilsdruff schwer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag sei ein 63 Jahre alter Autofahrer an der Ausfahrt Wilsdruff von der A4 abgefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Daraufhin fuhr er aus bislang unbekannten Gründen am Ende der zweispurigen Ausfahrt auf zwei Autos auf, die nebeneinander an einer roten Ampel standen. Der 63-Jährige und ein 33-Jähriger, der eines der angefahrenen Autos fuhr, wurden schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.