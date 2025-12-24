Nach einem Unfall am Dreieck Pankow kommen zwei Personen schwer verletzt ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Mühlenbecker Land - Bei einem Verkehrsunfall an der Berliner Stadtgrenze sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Auto zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck (Landkreis Oberhavel) und dem Dreieck Pankow aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Weitere Hintergründe zum Hergang des Unfalls am Mittwochmorgen nannte die Polizei nicht.

Der 47-jährige Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn nach Polizeiangaben fast eine Stunde voll gesperrt. Danach sei einer der drei Fahrstreifen freigegeben worden. Ein Sachverständiger soll nun die Ursache des Unfalls klären.