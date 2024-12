Die Eisbären Berlin sind weiter in der Erfolgsspur. Bei den Augsburger Panthern gibt es den dritten Sieg in Serie.

Zwei Tore durch Ronning: Eisbären gewinnen in Augsburg

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg hintereinander gefeiert. Der deutsche Meister setzte sich am 32. Spieltag bei den Augsburger Panthern mit 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) durch. Ty Ronning (5. und 46. Minute), Lean Bergmann (12.) und Frederik Tiffels (50.) schossen die Tore für die Gäste. Für die Augsburger waren Chris Collins (9.) und Thomas Schemitsch (21.) erfolgreich.

Vor 6.179 Zuschauern waren die Eisbären von Beginn an hellwach auf dem Eis. Die erste Überzahl nutzte Ronning früh zum ersten Treffer. Und auch das zweite Tor durch Bergmann fiel, als in Manuel Wiederer ein Augsburger eine Zwei-Minuten-Strafe absaß. Dagegen überstanden die Berliner drei ihrer vier Strafzeiten ungeschoren. Lediglich beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Collins waren die Gäste nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Leonhard Pföderl wegen Haltens in Unterzahl.