Im nordöstlichen Brandenburg bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Es werden zwei Tote geborgen - darunter könnte ein vermisstes Kind sein.

Zwei Tote bei Feuer in Eberswalde

Feuer in Wohnhaus

Nach einem Wohnhausbrand in Eberswalde wurde nun ein zweiter Toter aufgefunden. (Symbolbild)

Eberswalde - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Eberswalde (Landkreis Barnim) haben die Einsatzkräfte zwei Tote geborgen. Sechs Menschen wurden bei dem Feuer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßlich ist unter den beiden Toten ein nach dem Brand vermisstes Kind, wie es hieß. Abschließende Sicherheit gebe es derzeit aber nicht. Die Identität der beiden Opfer des Feuers werde nun geprüft.

Mehrere Menschen mit Sprungtuch gerettet

Am späten Samstagabend war in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrich-Ebert-Straße aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen weiteten sich auch auf ein Nachbargebäude aus. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen mit einem Sprungtuch vor den Flammen gerettet.

Die Beamten berichteten zunächst von einem Toten, sechs verletzten Menschen sowie einem vermissten Kind. Später gab die Polizei den Fund eines weiteren Leichnams bekannt.