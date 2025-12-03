Am Abend werden in einer Kleingartenanlage im brandenburgischen Schwedt/Oder zwei tote Menschen gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Schwedt/Oder - In einer Kleingartenanlage in Schwedt/Oder sind am Mittwochabend zwei tote Personen aufgefunden worden. Dabei handle es sich um einen Mann und eine Frau, teilte die Polizei mit.

Zu der Todesursache konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Auch die Hintergründe seien noch unklar. Die Kriminalpolizei sei im Einsatz. Um kurz nach 20 Uhr sei ein Notruf eingegangen. Die Ermittlungen laufen. Schwedt/Oder ist die einwohnerreichste Stadt im Landkreis Uckermark.