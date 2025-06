In Osnabrück fällt in der Nähe einer Schule mindestens ein Schuss. Derzeit sind mehrere Straßen wegen der Spurensicherung gesperrt. Die Toten sollen eine Beziehung gehabt haben.

Zwei Tote in Osnabrück

Verbrechen in Niedersachsen

Beamte der Spurensicherung untersuchen den Tatort in Osnabrück.

Osnabrück - Eine Frau und ein Mann sind heute Mittag vor einem Haus in Osnabrück gewaltsam ums Leben gekommen. Laut Polizei gab es eine Schussabgabe. Nach aktuellem Stand soll es sich bei der männlichen Person um den Täter handeln. „Wir gehen von einer Beziehungstat aus“, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Weitere Details wollte sie zunächst nicht nennen. Mehrere Straßen waren gesperrt. Der Einsatz in der Windhorststraße habe nichts mit der in der Nähe befindlichen Schule zu tun, teilte die Polizei weiter mit.