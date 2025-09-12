Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7: Ein Senior fährt ungebremst auf einen Sattelzug am Stauende auf. Der 79-Jährige und seine Beifahrerin sterben am Unfallort.

Soltau - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 sind am Mittag zwei Senioren ums Leben gekommen. Zuvor war ein 79 Jahre alter Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Ost über den verlängerten Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Soltau-Ost gefahren, wie die Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf. Der Lkw bremste gerade aufgrund eines Stauendes ab.

Durch den Aufprall wurden der 79-Jährige und seine 81 Jahre alte Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben, wie es weiter hieß. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die A7 in Richtung Hannover für etwa vier Stunden voll gesperrt.