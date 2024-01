Wettin-Löbejün/Halle - Wegen zweier Unfälle ist die Autobahn 14 in Richtung Dresden zwischen Löbejün und Halle/Peißen gesperrt. In der Nacht auf Freitag habe es einen Unfall von zwei Lastwagen und einem Auto bei Wettin-Löbejün (Saalekreis) gegeben, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Demnach wurden zwei Personen leicht verletzt und etwa 1200 Liter Diesel liefen aus. Wie es zu dem Unfall kam, sei bislang unbekannt, so die Sprecherin.

Einige Stunden später habe ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sein Hänger sei umgestürzt, so die Polizei. Demnach blieb der Fahrer bei dem Unfall zwischen Halle-Tornau und Halle/Peißen unverletzt.