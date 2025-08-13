Sottrum - Zwei Unfälle auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg führen derzeit zu Verzögerungen. In Richtung Bremen kam es nahe der Raststätte Grundbergsee bei Rotenburg (Wümme) zu einem tödlichen Unfall, wie die Polizei mitteilte. In der Gegenrichtung kam es laut Autobahngesellschaft nahe Buchholz in der Nordheide zu einem Lastwagen-Unfall unter einer Brücke.

Ein Lastwagenfahrer war mit seinem Fahrzeug liegen geblieben. Ein anderer Lastwagen erfasst den Fahrer kurz darauf tödlich, als dieser sein defektes Fahrzeug begutachtete. Richtung Bremen staute sich der Verkehr laut Verkehrsmanagementzentrale auf etwa vier Kilometern. Demnach ist die Fahrbahn dort zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen auf einen Fahrstreifen verengt. Die Verzögerung betrug am Vormittag rund eine Dreiviertelstunde. Wann der Abschnitt wieder komplett freigegeben wird, war zunächst unklar.

Beim zweiten Unfall bildete sich ein rund sechs Kilometer langer Rückstau in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Rade betrug die Verzögerung rund eine Stunde. Autos können bei Rade über die Spur der Autobahnabfahrt an dem Unfall vorbeifahren, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Wie lange die Bergung und damit die Einschränkungen andauern würden, war zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen zu den Unfällen lagen zunächst nicht vor.