Annaberg-Buchholz - Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Annaberg-Bucholz (Erzgebirgskreis) haben ein 19-Jähriger und ein 10-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 10-Jährige mit einer Räucherkerze hantiert, wodurch in einem Zimmer ein Feuer ausbrach, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand am Sonntagabend. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.