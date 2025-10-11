Ein Auto kracht auf der A2 bei Brandenburg in einen Lkw – ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, die Autobahn wird gesperrt.

Brandenburg an der Havel - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 zwischen Brandenburg und Wollin sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr am Morgen in Richtung Magdeburg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Zunächst berichtete die Märkische Allgemeine Zeitung.

Einer der Insassen erlitt eine Kopfverletzung, die andere Person wurde leicht verletzt. Zu Alter und Geschlecht der Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes war die Fahrtrichtung Magdeburg rund eine Stunde lang voll gesperrt.