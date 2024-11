Aus bisher unbekannten Gründen stoßen zwei Autos in Dessau/Roßlau zusammen. Die Fahrer werden dabei leicht verletzt.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Dessau-Roßlau leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Dessau - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Dessau-Roßlau sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Morgen im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße und Junkerstraße. Eines der Autos überschlug sich aufgrund der Wucht des Zusammenpralls dabei mehrfach. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nähere Angaben zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.