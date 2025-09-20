Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Wasserfreunde Spandau 04 kämpfen gegen die beiden hohen Favoriten gut, verlieren aber. Weiter geht es im Euro Cup.

Sabadell - Für die Wasserfreunde Spandau 04 ist die diesjährige Spielzeit in der Champions League bereits beendet. Bei der Qualifikation zur Königsklasse kassierte die Mannschaft des neuen Trainers Marin Restovic beim Dreier-Turnier im spanischen Sabadell trotz starker Leistungen die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Einen Tag nach der 16:17-Niederlage gegen das ungarische Top-Team Vasas Budapest, verloren die Berliner gegen den Gastgeber und Favoriten CN Sabadell mit 11:12 (3:4, 1:2, 4:4, 3:2).

Erfolgreichster Berliner Schütze war Marko Stamm mit vier Toren. Während die beiden Spandauer Kontrahenten in die Hauptrunde der Champions League einziehen und am Sonntag den Gruppensieg untereinander ausmachen, spielt Spandau im international zweitrangigen Euro Cup weiter.