Wie läuft eine Rettung auf Nord- und Ostsee ab? Die zweite Staffel der ARD-Serie begleitet Crews von Norderney bis Schilksee – und bietet erstmals Einblick in die Rettungsleitstelle.

Bremen - Die TV-Reihe über die Arbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee geht in die zweite Staffel: Ab 30. Dezember 2025 sind sechs neue 30-minütige Folgen über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Ausstrahlung im Fernsehen startet am 4. Januar 2026 um 20.15 Uhr, wie die DGzRS und die ARD mitteilten.

Die zehnteilige erste Staffel hatte den Angaben zufolge ein Millionenpublikum erreicht. Von Ostern bis Oktober dieses Jahres wurde daher erneut gedreht. Im Auftrag von NDR und Radio Bremen begleitete ein Fernsehteam die Seenotretter auf den Stationen Norderney, Cuxhaven, Travemünde und Schilksee. Zu sehen sei eine große Bandbreite der Einsätze: Feuer im Schiff, Mensch über Bord, Suche nach Vermissten, medizinische Notfälle auf See, Wassereinbruch sowie manövrierunfähige Boote.

In Interviews berichten die Crews von ihrer Arbeit. Auch werden Einblicke in die Rettungsleitstelle in Bremen gewährt, von wo aus alle Notfälle auf Nord- und Ostsee koordiniert werden.