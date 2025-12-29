In Sachsen bleibt es zunächst winterlich – mit Frost und Glätte vor allem im Süden. Im Bergland rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Schnee.

Dresden - In Sachsen bleibt das Wetter auch zwischen den Jahren winterlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist vor allem in der Südhälfte des Landes mit Frost und gebietsweiser Glätte auf den Straßen zu rechnen. Zunächst bleibt es überwiegend bewölkt, im Tagesverlauf kann es jedoch etwas auflockern. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad. Im Bergland sowie in der Oberlausitz rechnet der DWD mit Schneefall.

In der Nacht zum Dienstag bleibt die Glättegefahr bestehen. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus drei Grad, im Bergland minus sieben Grad. Gebietsweise fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Auf dem Fichtelberg kann es zudem stürmisch werden. Am Dienstag zeigt sich das Wetter zunächst heiter und trocken, im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung jedoch wieder zu. Dann sind erneut Schnee oder Schneeregen möglich. Die Temperaturen erreichen ein bis drei Grad, im Bergland etwa minus zwei Grad.