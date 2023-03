Im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale im Harz ist eines der verschwundenen Stachelschweine wieder aufgetaucht. Die Schweinedame "Brain" kam von alleine aufs Gelände des Tierparks zurück.

Thale - Etwa eine Woche nach Stachelschwein Brain ist auch ihr Artgenosse Pinky wieder zurück im Tierpark Thale. Pinky sei Montagabend nahe Trautenstein in eine Lebendfalle für Füchse getappt, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag in Halberstadt mit. Die Feuerwehr brachte das Tier noch in der Nacht in den Tierpark zurück. Pinky sei wohlauf und hungrig, sagte Tierparkleiter Nils Becker. Stachelschwein-Weibchen Brain war wenige Tage nach dem Verschwinden von selbst wieder in den Tierpark zurückgekehrt.

Am 19. März hatte die Polizei mitgeteilt, dass die beiden etwa 60 Zentimeter großen und rund 15 Kilogramm schweren Tiere gestohlen worden seien. Die genauen Umstände sind noch nicht klar. Laut Polizei konnten die Weißschwanz-Stachelschweine aus dem Gehege wohl nicht selbstständig entweichen können, denn dafür hätten sie mehrere Türen überwinden müssen.

Pinky und der Brain (Englisch: Pinky and the Brain) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie sowie der Name ihrer beiden Hauptfiguren: zwei sprechende Labormäuse.