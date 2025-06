Die Begegnungen für die erste Runde im DFB-Pokal stehen fest. Hertha BSC erwischt einen unangenehmen Gegner auf Augenhöhe, der BFC Dynamo muss gegen einen Bundesliga-Absteiger ran. Die Partien der Berliner und Brandenburger Clubs im Überblick:

Hertha BSC vs. Preußen Münster

Hertha bekommt es zum Auftakt mit Zweitliga-Konkurrent SC Preußen Münster zu tun. In beiden Duellen in der Vorsaison ging Hertha als Verlierer vom Feld. Gelingt im Pokal die Revanche? In der vergangenen Saison scheiterte Hertha in einem dramatischen Achtelfinale nach Verlängerung am 1. FC Köln. Davor war sogar erst im Viertelfinale Endstation. Der Traum vom Finale im heimischen Olympiastadion lebt weiterhin in den Köpfen der Berliner.

1. FC Union Berlin vs. FC Gütersloh

Noch nie in ihrer Vereinsgeschichte konnten die Eisernen den Pokalwettbewerb gewinnen. 2001 scheiterte man im Finale am FC Schalke 04, 2022 war im Halbfinale gegen RB Leipzig Endstation. Im Spiel gegen den Vize-Meister der Regionalliga West, FC Gütersloh, sind die Rollen klar verteilt. Ein Weiterkommen ist Pflicht für die Köpenicker.

Energie Cottbus vs. Hannover 96

Der FC Energie Cottbus hatte sich über Rang vier in der 3. Liga für den Wettbewerb qualifiziert. Für die erste Runde wünschte man sich einen namhaften Gegner, der dem FCE ein ausverkauftes Stadion beschert. Das ist Hannover 96 nicht. Dafür stehen die Chancen gegen den Zweitligisten aus Niedersachsen nicht allzu schlecht. Aber: Zuletzt war achtmal in Folge für Cottbus bereits nach Pokalrunde eins Schluss.

BFC Dynamo vs. VfL Bochum

Der BFC Dynamo empfängt Bundesliga-Absteiger VfL Bochum. Der Regionalligist konnte sich insgesamt achtmal für den DFB-Pokal qualifizieren. Einen Sieg holte der Gewinner des Berliner Landespokals noch nie. In der Saison 1999/2000 qualifizierte man sich zwar für die 2. Runde - aber nur dank eines Freiloses zum Auftakt.

RSV Eintracht Stahnsdorf vs. 1. FC Kaiserslautern

Mit dem Titelgewinn im Brandenburger Landespokal qualifizierte sich der Oberligist erstmals in der Vereinsgeschichte für den lukrativen DFB-Pokal. Allein die Erstrunden-Prämie des DFB beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Hinzu kommen Ticket-Einnahmen. Der RSV Eintracht wird die Partie gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nicht auf dem heimischen Sportplatz Heinrich-Zille-Straße austragen, sondern entweder im Karl-Liebknecht-Stadion oder Mommsenstadion.

Wann finden die Partien statt?

Die 32 Partien der ersten DFB-Pokalrunde werden zwischen dem 15. August (Freitag) und 18. August (Montag) ausgetragen. Weil Meister Bayern am 16. August im DFL-Supercup auf Pokalsieger VfB Stuttgart trifft, werden die Erstrundenpartien beider Clubs erst am 26./27. August ausgetragen. Das Pokal-Endspiel findet in der kommenden Saison am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.