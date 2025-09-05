Zwei 15-Jährige landen nach einem Gedränge an einem Berliner Club im Krankenhaus. Weil Schaulustige die Rettungsarbeiten erschweren, muss die Polizei die Rettungskräfte unterstützen.

Berlin - Bei einem Gedränge sind zwölf Clubbesucher in Berlin-Friedrichshain verletzt worden. Zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren kamen nach dem Vorfall in der Nacht an der Warschauer Straße in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Was das Gedränge auslöste und ob es sich vor dem Club oder darin ereignete, war zunächst nicht klar. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Straftat, sagte der Sprecher weiter.

Die Polizei war mit 30 Kräften an dem Club im Einsatz, um die Rettungskräfte zu unterstützen. Schaulustige hätten die Rettungsarbeiten erschwert, indem sie nicht genug Platz gelassen hätten, sagte der Sprecher. Ermittlungsverfahren seien weder wegen des Gedränges noch wegen der Schaulustigen eingeleitet worden. Mehrere Medien hatten über den Rettungseinsatz berichtet.