Unfälle Zwölfjähriger fährt E-Scooter und kollidiert mit Bus
Eine unerlaubte Fahrt mit einem E-Scooter endet für das Kind im Krankenhaus. Bei dem Unfall verletzt es sich schwer.
24.09.2025, 17:17
Rastede - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist ein zwölfjähriges Kind auf einem E-Scooter schwer verletzt worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Demnach war der Zwölfjährige verbotenerweise mit einem E-Scooter in Rastede (Landkreis Ammerland) unterwegs. In Deutschland ist das Fahren von E-Scootern erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Den genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht schildern. Der Busfahrer erlitt einen leichten Schock; die Fahrgäste blieben unverletzt.