Wahllokal – Sachsen-Anhalt wählt

Am 9. Juni wird in Sachsen-Anhalt gewählt. europa- und Kommunalwahl stehen an.

Am 9. Juni 2024 stehen in Sachsen-Anhalt wichtige Entscheidungen an: Die Bürgerinnen und Bürger wählen neue Gemeinde- und Stadträte und geben ihre Stimme für das Europaparlament ab. Von Arendsee bis Zeitz, von Wernigerode bis Wittenberg mobilisiert diese Wahl die Menschen, um über die Zukunft ihrer Gemeinden, Landkreise und Europas mitzuentscheiden.

In Vorbereitung auf diese entscheidenden Wahlen startet am 22. April der Podcast "Wahllokal", moderiert von Stefan B. Westphal und Anna Petersen. "Wahllokal" bietet tiefgreifende Einblicke in die Wünsche und Erwartungen der Vertreter aus Wirtschaft, Sport, Vereinswesen und anderen Bereichen an die Kommunalvertreter.

Zudem wird die aktuelle Situation in Sachsen-Anhalt ausführlich beleuchtet und die beiden Hosts analysieren den aktuellen Stand in verschiedenen Landkreisen Sachsen-Anhalts..

Neben lokalen Themen nehmen Westphal und Petersen auch die Europawahl unter die Lupe. Gemeinsam mit Experten und Kollegen diskutieren sie über relevante Fragen zu Europa

Warum "Wahl lokal" hören?

Aktuelle und tiefgehende Analysen: Einblicke in die politische Landschaft Sachsen-Anhalts und Europas aus erster Hand.

Vielfältige Perspektiven: Vertreter aus unterschiedlichen Sektoren teilen ihre Erwartungen und Hoffnungen für die Zukunft.

Expertengespräche: Fundierte Informationen über die Bedeutung der Wahlen für die lokale und europäische Ebene.

Keine Episode von "Wahllokal" verpassen und Teil einer informierten Wählerschaft sein ist ganz einfach: Jetzt den Podcast „Wahllokal“ beim Podcastanbieter des Vertrauens abonnieren.