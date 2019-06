Ein 42-jähriger Havelberger weigerte sich, im Restaurant zu zahlen und griff eine Wirtin an.

Havelberg (vs) l Ein Zechpreller, bei dem noch dazu die Faust recht locker saß, sorgte am Sonntag gegen 21.55 Uhr in einer Havelberger Gaststätte für einen Polizeieinsatz. Der 42-jährige Havelberger ließ sich in einem asiatischen Lokal bewirten, schlug anschließend die 42-jährige asiatische Wirtin, verweigerte die Rechnung und randalierte.

Anwohner schritten ein, beschützten die Wirtin und informierten die Polizei. Die Beamten unterzogen den Zechpreller einem Alkoholtest. Ergebnis: 2,38 Promille. Der Mann wurde der Gastätte verwiesen, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eröffnet.