Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Straßenrad-Meisterschaft findet nach monatelanger Unklarheit in diesem Jahr nun auf dem Sachsenring westlich von Chemnitz statt. Dies teilte der Bund Deutscher Radfahrer mit.

Die beiden Rennen von Männern (11.30 Uhr) und Frauen (8.00 Uhr) finden am Sonntag, dem 30. Juni, statt. Der Termin ist damit knapp vor dem Lauf der Motorrad-WM auf dem Sachsenring vom 5. bis 7. Juli, zu dem rund 200.000 Zuschauer erwartet werden. Bei den deutschen Meisterschaften waren in der Vergangenheit rund 20.000 bis 30.000 Fans an der Strecke.

BDR-Präsident Rudolf Scharping sprach nach der langen Suche nach einem Ausrichter von einem Alarmsignal: "Wir müssen die Aufmerksamkeit jetzt nutzen, um mit der Politik in den Ländern und Kommunen über Lösungen zu reden, wie man Straßenradsport künftig noch organisieren kann."

Dem BDR drohte bei der Suche für die Meisterschaften (28. bis 30. Juni) lange Zeit ein Fiasko, sogar eine Ansetzung im Ausland stand kurzzeitig zur Diskussion. Scharping kritisierte die Städte und forderte diese auf, sonntags auch einmal im Jahr einige Straßen kostenlos abzusperren. "Ansonsten ist die einmalige Nähe im Radsport, bei dem man Weltklasse-Athleten direkt zu den Menschen bringt und jeder an diesem Ereignis teilnehmen kann, bald nur noch ein schönes Kapitel in den Geschichtsbüchern", mahnte er.

Gefahren werden soll auf einem Rundkurs von 12,9 Kilometern, von dem 3,5 Kilometer auf der Sachsenring-Rennstrecke verlaufen. Noch immer unklar ist hingegen, wo die Einzelzeitfahren von U23, Frauen und Männern am Freitag stattfinden. Es werde "noch nach einer Alternative gesucht", teilte der BDR mit.

