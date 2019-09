Grippeimpfung

Zweimal pro Jahr treffen sich internationale Influenza-Experten bei der Weltgesundheits-Organisation (WHO), um die Zusammensetzung der Influenzavakzine für die kommende Saison festzulegen. Im Februar jedes Jahres empfiehlt die WHO die Grippeimpfstoffzusammensetzung für die nördliche Hemisphäre. Die Empfehlungen der WHO sind bindend, jeder Grippe-impfstoffhersteller muss sich daran halten. In Deutschland bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen seit Ende 2018 erstmals den Grippe-Impfstoff mit dem wirksameren Vierfach-Schutz.

Influenza A(H1/N1)-Viren dominieren: In der Vorsaison dominierten im Zeitraum September 2018 bis Januar 2019 Influenzaviren des Subtyps A(H1N1). Influenza-B-Viren, Victoria- und Yamagata-Linie, spielten indes eher untergeordnete Rollen.