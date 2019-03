Tunesien will Urlauber in die Wüste schicken: Nach Jahren der Flaute reisen wieder mehr deutsche Touristen in das Land in Nordafrika. Foto: Philipp Laage

Philipp Laage

Es reisen wieder mehr Deutsche in den Urlaub nach Tunesien. Nach der Revolution in den Jahren 2010 und 2011 erlebte die tunesische Tourismus-Branche einen Umsatzeinbruch. Nun lockt das Land vermehrt mit Reisen in die Sahara-Wüste.

Berlin (dpa/tmn) - Tunesien feiert als Reiseziel ein Comeback: Deutsche Urlauber besuchen das nordafrikanische Land wieder häufiger. Im Jahr 2018 reisten insgesamt 275 296 Deutsche nach Tunesien. Das war ein Plus von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Tunesiens Fremdenverkehrsamt auf der Reisemesse ITB in Berlin (bis 10. März) mitteilte. Im Jahr 2017 besuchten 181.377 deutsche Gäste das Land. Von alten Rekorden ist das Land am Mittelmeer mit der Ferieninsel Djerba aber noch entfernt: Im Jahr 2010 - und damit vor der Revolution in Tunesien - reisten 458.631 deutsche Besucher ein. 2019 hofft das Land auf 400.000 Gäste aus Deutschland. Tunesien will sich darum bemühen, auch Regionen abseits der Badeorte touristisch zu erschließen. Vor allem der Wüstentourismus in der Sahara soll dabei entwickelt werden. ITB Berlin

