Von einer Wiedereinführung der Vermögensteuer verspricht sich die Partei 2,3 Milliarden Euro zusätzlich fürs Land. Dagegen formiert sich Widerstand im Arbeitgeberlager.

2,3 Milliarden mehr: Linke will Reiche in Sachsen-Anhalt mit Vermögensteuer zur Kasse bitten

Magdeburg. - Sachsen-Anhalt könnte womöglich von einer Wiedereinführung der seit 1997 ausgesetzten Vermögensteuer profitieren. Laut Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Partei Die Linke winken Mehreinnahmen von bis zu 2,3 Milliarden Euro für den Landeshaushalt, erklärte Studienleiter Stefan Bach gestern bei einer Pressekonferenz.