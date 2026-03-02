weather heiter
Ein fachübergreifendes Medizinerteam des Magdeburger Uniklinikums brachte ein „Christkind“ zur Welt und schenkte einer 35-jährigen Salzwedelerin ein neues Leben.

Von Bernd Kaufholz Aktualisiert: 02.03.2026, 19:34
(v. l.) Dr. Jozsef Meszaros, Oberärztin Mariam Janashia, Katherina Lazko mit Tochter Victoria, Prof. Alexander Schmeißer und Prof. Rüdiger Christian Braun-Dullaeus. Kaufholz

Magdeburg - Dass die Mutter der gut zwei Monate alten Victoria an diesem Tag einigen der vielen Ärzte die Hände drücken kann – stellvertretend für das gesamte medizinische Team, das ihr und ihrer Tochter um Weihnachten herum das Leben gerettet hat – grenzt an ein Wunder.