Nach dem Angriff auf das Regime in Iran sitzen Touristen aus Sachsen-Anhalt in Dubai fest. Der Volksstimme berichten sie über ihre Reise. Zuhause in Magdeburg begrüßen die hier lebenden Iraner den Vorstoß von Israel und den USA.

Mit Video: Drohnen, Rauchschwaden, Raketenalarm - wie Dubai-Urlauber aus Magdeburg den Nahost-Krieg erleben

Magdeburg/Dubai - Es sollte ein erholsamer Urlaub werden, doch nun sitzen Tausende Reisende auch aus Deutschland in der Krisenregion fest. Durch den Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran sind viele Urlauber, vor allem im Nahen Osten, gestrandet. An Flughäfen und auch auf Kreuzfahrtschiffen in der Golfregion geht seit dem Wochenende nichts mehr.