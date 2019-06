Daniel Roi, kommunalpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, gerät jetzt aufgrund eines alten Fotos in die Kritik. Archivfoto: Doreen Schulze

Der heute sachsen-anhaltische AfD-Abgeordnete Daniel Roi wurde 2009 bei einem neonazistischen Aufmarsch in Dresden fotografiert.

Magdeburg l Ein Foto aus dem Jahr 2009, welches den heutigen sachsen-anhaltischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Roi als Teilnehmer eines neonazistischen Aufmarsches in Dresden zeigt, sorgt im Landtag von Sachsen-Anhalt für heftige Reaktionen.

Roi leitet Enquetekommission

Grüne und Linke forderten am Donnerstag die Abwahl Rois als Vorsitzender der im Parlament eingesetzten Enquetekommission „Linksextremismus". In dieser Funktion sei Roi „untragbar", sagte Grünen-Politiker Sebastian Striegel. „Roi war Teil der rechtsextremistischen Szene und ist es auch heute noch", sagte Striegel. „Er ist eine Gefahr für die Demokratie."

„Jemand, der so mit Nazistrukturen verbunden war wie Daniel Roi, kann nicht ernsthaft Vorsitzender dieser Enquetekommission bleiben", sagte auch Linken-Politikerin Henriette Quade. Die Absurdität und die wahren Absichten - sowohl der Enquetekommission als auch des von der AfD angestrebten Untersuchungsausschusses zum Linksextremismus - seien einmal mehr offensichtlich geworden. An der Person Roi werde die „Verlogenheit und Kaltschnäuzigkeit", mit der die AfD-Fraktion vorgehe, besonders anschaulich. Von Leuten wie Daniel Roi, „die offensichtlich seit Jahren tief in Neonazi-Netzwerken drinstecken, darf sich niemand etwas über Demokratie erzählen lassen", sagte Quade.

Roi, der innerhalb der AfD als gemäßigt gilt, äußerte sich in einer Erklärung im sozialen Netzwerk Facebook: "Der linke Star-Fotograf Mario Bialek hat auf Twitter ein Foto veröffentlicht, welches mich als Jugendlichen vor über 10 Jahren auf einer Großveranstaltung in Dresden zeigt", schrieb er. „Die Anhänger der allseits bekannten „Antifa-Stasi" sind bereits im Schnappatmungsmodus, und natürlich wird bereits über diverse anonyme Seiten eifrig und in gewohnter Manier gehetzt." Zur Demo aus dem Jahr 2009 sagte er: „Für mein damaliges Vorhaben, Politik mit Schwerpunkt Extremismus studieren zu wollen, war es für mich von Interesse, mir vor Ort ein eigenes Bild von solchen Großveranstaltungen zu machen."

Die besagten Veranstaltungen 2009 zur Erinnerung an die Bombardierung Dresdens seien für ihn von Interesse gewesen. Er habe in seiner Jugend auch Veranstaltungen des linken Spektrums aufgesucht. Auch heute mache er sich als aktiver Politiker, wie 2015 bei Legida und Pegida, ein Bild von beiden Seiten.

Gibt es einen Abwahlantrag?

Grünen-Politiker Striegel sagte, er wolle jetzt bei den Koalitionspartnern SPD und CDU dafür werben, Roi als Chef der Enquetekommission abzuwählen. Für einen Abwahlantrag reicht die einfache Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt. Im nächsten Schritt könnte Roi im Parlament, frühestens in der August-Sitzung, abgewählt werden. Dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Neben der Koalition müsste dann auch die Linke mitstimmen.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte: „Daniel Roi hat sich bisher schon als Kommissionsvorsitzender fragwürdig und parteiisch verhalten. Jetzt ist offenkundig geworden, dass er zur Aufarbeitung von Extremismus völlig ungeeignet ist. Ich halte es für richtig, seine Abwahl in der Koalition zu diskutieren."