Hochstapler-Affäre AfD-Europawahlkandidat Bausemer aus Stendal wird von Parteifreunden aus Baden-Württemberg attackiert

Der AfD-Konvent (knapp 60 Mitglieder) befasst sich am Sonntag (22. Oktober) in einer Sondersitzung in Barleben (Börde) mit der Listenaufstellung zur Europawahl. Der Stendaler Europawahl-Kandidat Arno Bausemer gerät unter Beschuss von Parteifreunden aus Baden-Württemberg.