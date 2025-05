Ein privater Taucher hat der Polizei einen leblosen Körper am Grund eines Sees bei Leipzig gemeldet. Polizeitaucher konnten die Leiche finden. Doch es gibt Probleme.

Polizei findet Leiche im Cospudener See: Ist es der seit Juni 2024 Vermisste?

Am Cospudener See im Süden Leipzigs haben Taucher der Polizei die Leiche gefunden.

Leipzig. - Am Wochenende hatte ein privater Taucher einen leblosen Körper am Grund des Cospudener See im Süden Leipzigs entdeckt und daraufhin die Polizei informiert.

Auch interessant: Leiche in Elbe bei Coswig entdeckt: Identität des Toten steht fest

Polizei sucht nach Leiche in See bei Leipzig

Seit dem Montagmorgen waren Polizeitaucher im Einsatz. Diese konnten am Grund des Sees den Leichnam finden. Die Bergung sei jedoch schwierig, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Zum Thema: Suche nach vermisstem Mann am Cospudener See

Die Polizei setzte die Bergung am Dienstag fort. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in dem Bereich mit großem Aufwand vergeblich nach einem vermissten Mann gesucht.

Ob es sich bei dem nun entdeckten Leichnam um den seit Ende Juni 2024 Vermissten handelt, ist bislang unklar.