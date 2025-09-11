weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. AfD-Geheimtreffen in Potsdam: Aussteiger Erik Ahrens über Remigration

Pläne für „ethnische Säuberungen“? Aussteiger packt aus: Neue Details zum rechtsextremen Potsdamer Treffen

Ein mutmaßlicher Aussteiger aus der rechten Szene teilt neue Details zum rechtsextremen Potsdamer Treffen mit. In seiner eidestaatlichen Versicherung taucht auch Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund auf.

Von Michael Bock Aktualisiert: 11.09.2025, 18:46
Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026.
Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg - Der frühere AfD-Influencer Erik Ahrens hat eidesstattlich versichert, dass bei einem Treffen von Rechtsextremen, Rechtskonservativen und AfD-Funktionären in Potsdam im November 2023 ein Plan zur „Remigration“ auch für „nicht assimilierte Staatsbürger“ besprochen worden sei.