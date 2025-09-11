Ein mutmaßlicher Aussteiger aus der rechten Szene teilt neue Details zum rechtsextremen Potsdamer Treffen mit. In seiner eidestaatlichen Versicherung taucht auch Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund auf.

Aussteiger packt aus: Neue Details zum rechtsextremen Potsdamer Treffen

Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026.

Magdeburg - Der frühere AfD-Influencer Erik Ahrens hat eidesstattlich versichert, dass bei einem Treffen von Rechtsextremen, Rechtskonservativen und AfD-Funktionären in Potsdam im November 2023 ein Plan zur „Remigration“ auch für „nicht assimilierte Staatsbürger“ besprochen worden sei.