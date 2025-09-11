Kritik von Jura-Studenten Darf Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister weiter Stadtrat in Halle sein?

Nach Antritt seines Ministeramts hat Jan Riedel sein Stadtratsamt für die CDU in Halle behalten. Darf er das? Jura-Studenten aus Halle üben jetzt Kritik und berufen sich auf das Ministergesetz.