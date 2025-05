Magdeburg - „#deutsch denken“ soll nach dem Willen der AfD die Landeskampagne „#modern-denken“ ablösen. Mit der neuen Kampagne solle „ein grundsätzlich bejahender, unbelasteter, respektvoller und wertschätzender Umgang mit der deutschen Geschichte etabliert werden“, heißt es in einem Antrag, mit dem sich der Landtag am Mittwoch befasst. Man wolle ein „positives Selbstbild von Sachsen-Anhalt zeichnen“, sagte am Montag Oliver Kirchner, Co-Chef der AfD-Landtagsfraktion.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.