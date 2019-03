Der 82-jährige Rentner, der sich in einem Altenheim in Dessau-Roßlau beim Baden schwere Verbrühungen zugezogen hat, ist gestorben.

Dessau-Roßlau (tw) l Der beim Baden in einem Dessauer Altenheim verbrühte Rentner ist tot. Der 82-Jährige ist am Montagmorgen im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte der Dessauer Polizeipressesprecher Robert Niemann auf Nachfrage.

Der Rentner hatte sich am 26. Februar die schweren Verletzungen zugezogen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 20 Jahre alten Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung. Ihm wird vorgeworfen, den 82-Jährigen zu heiß gebadet zu haben. Der Mann wurde daraufhin mit großflächigen Verbrühungen am Körper in eine Spezialklinik gebracht. Sein Gesundheitszustand waren von Anfang an kritisch. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt.

Laut MDR ist auch die Heimaufsicht eingeschaltet worden. Demnach werden mögliche technische Mängel - etwa an den Thermostaten - kontrolliert.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Sachsen-Anhalt. Im Februar 2017 war ein 79 Jahre alter Heimbewohner nach dem Baden an Verbrühungen gestorben. Das Amtsgericht Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) verurteilte im August 2018 eine Pflegerin der Einrichtung zu einer Bewährungsstrafe und zu der Zahlung von 1000 Euro an eine gemeinnützige Institution. Die Staatsanwaltschaft hatte die Frau wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen, die Wassertemperatur nicht geprüft zu haben. Der gelähmte alte Mann war nicht in der Lage gewesen zu sprechen.