Schüsse in Aschersleben Mit Video: Amoklagen, Terror und Anschläge - Für Polizisten entscheiden Sekunden über Leben und Tod
Polizisten trainieren in Sachsen-Anhalt für den äußersten Notfall: Bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen müssen sie sicher und schnell Amok-Schützen, bewaffnete Gewalttäter oder Terroristen ausschalten.
08.08.2025, 17:00
Aschersleben. Hochkonzentriert laufen die angehenden Polizeikommissare in Richtung der gemeldeten Schüsse. Sie kommen aus einem Haus auf dem ehemaligen Gelände eines Pflanzenbau-Institutes in Aschersleben. Immer wieder knallt es.