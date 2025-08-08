weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Amoklagen, Terror und Anschläge - In Aschersleben trainieren Polizisten für den Ernstfafll

Schüsse in Aschersleben Mit Video: Amoklagen, Terror und Anschläge - Für Polizisten entscheiden Sekunden über Leben und Tod

Polizisten trainieren in Sachsen-Anhalt für den äußersten Notfall: Bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen müssen sie sicher und schnell Amok-Schützen, bewaffnete Gewalttäter oder Terroristen ausschalten.

Von Matthias Fricke 08.08.2025, 17:00
Die Polizisten pirschen sich mit der Maschinenpistole im Anschlag an die Situation heran. Auf dem Gelände eines ehemaligen Institutes für Gartenbau gab es Schüsse.
Aschersleben. Hochkonzentriert laufen die angehenden Polizeikommissare in Richtung der gemeldeten Schüsse. Sie kommen aus einem Haus auf dem ehemaligen Gelände eines Pflanzenbau-Institutes in Aschersleben. Immer wieder knallt es.