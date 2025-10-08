Landtagswahl 2026 Wirbel um Aufstellung von CDU-Kandidaten
Kurz vor dem Listenparteitag zur Landtagswahl gärt es in Sachsen-Anhalts Union: Der nach Vorwürfen stark unter Druck geratene Markus Kurze hat beste Chancen auf Wiederwahl, gleichzeitig fehlen Frauen auf den Top-Positionen.
Aktualisiert: 09.10.2025, 09:56
Magdeburg - Die Aufstellung der Listenplätze für die Landtagswahl am 6. September 2026 sorgt für Wirbel in der Landes-CDU. Nach Volksstimme-Informationen regt sich in Kreisverbänden Ärger über die vorgesehene Kandidaten-Platzierung.