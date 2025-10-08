Landtagswahl 2026 Wirbel um Aufstellung von CDU-Kandidaten

Kurz vor dem Listenparteitag zur Landtagswahl gärt es in Sachsen-Anhalts Union: Der nach Vorwürfen stark unter Druck geratene Markus Kurze hat beste Chancen auf Wiederwahl, gleichzeitig fehlen Frauen auf den Top-Positionen.