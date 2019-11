Eine jugne Frau wurde am Freitag in Halle Opfer eines Überfalls.Foto: Peter Hebgen / pixelio.de

Am späten Freitagabend ist eine junge Frau in Halle Opfer eines Überfalls geworden. Zeugen eilten ihr zur Hilfe, der Täter flüchtete.

Halle (dpa/rk) l Eine Frau ist in Halle von einem Unbekannten überfallen und verletzt worden. Der Mann verfolgte die 29-Jährige am späten Freitagabend zunächst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Plötzlich habe er sie von hinten zu Boden gezogen und belästigt.

Passanten hätten die Hilferufe der Frau gehört und seien ihr zu Hilfe geeilt. Der Täter sei daraufhin geflüchtet. Die 26-Jährige wurde laut Polizei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hat ein rundliches Gesicht, sehr kurze Haare oder Glatze, einen Drei-Tage-Bart und trug zur Tatzeit ein graues Oberteil mit Kapuze sowie eine helle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0345 224 1291 entgegen.