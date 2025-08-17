Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Wie eine Spezialeinheit des THW nach „Phantom-Tatorten“ sucht
Die virtuelle Spezialeinheit VOST hat während des Weihnachtsmarkt-Anschlags den Rettern in Magdeburg geholfen, im Internet gestreute Falschinformationen auszumachen. So gingen die Daten-Fahnder vom THW vor.
Aktualisiert: 17.08.2025, 17:19
Magdeburg. - Als sich der 35-jährige Ramian Fathi am Abend des 20. Dezember in seinem Kölner Haus auf seinem Handy die Nachrichten aus Magdeburg ansieht, ahnt er den nächsten Einsatz kommen.