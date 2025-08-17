Dr. Ramian Fathi von der Spezialeinheit des Technischen Hilfswerkes bei einem Einsatz bei der Europameisterschaft 2024 in Neuss. Er war am 20. Dezember beim Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg auch Einsatzleiter des Virtual Operations Support Teams und sollte vor allem „Phantom-Tatorte“ identifizieren.

Foto: THW