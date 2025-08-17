weather wolkig
  3. Anschlag in Magdeburg: THW-Spezialeinheit kämpft gegen Falschmeldungen

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Wie eine Spezialeinheit des THW nach „Phantom-Tatorten“ sucht

Die virtuelle Spezialeinheit VOST hat während des Weihnachtsmarkt-Anschlags den Rettern in Magdeburg geholfen, im Internet gestreute Falschinformationen auszumachen. So gingen die Daten-Fahnder vom THW vor.

Von Matthias Fricke Aktualisiert: 17.08.2025, 17:19
Dr. Ramian Fathi von der Spezialeinheit des Technischen Hilfswerkes bei einem Einsatz bei der Europameisterschaft 2024 in Neuss. Er war am 20. Dezember beim Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg auch Einsatzleiter des Virtual Operations Support Teams und sollte vor allem „Phantom-Tatorte“ identifizieren.
Magdeburg. - Als sich der 35-jährige Ramian Fathi am Abend des 20. Dezember in seinem Kölner Haus auf seinem Handy die Nachrichten aus Magdeburg ansieht, ahnt er den nächsten Einsatz kommen.